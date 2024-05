Bambina muore dopo aver bevuto candeggina: il dolore e le indagini

Noto è scossa dalla terribile tragedia della bambina di soli 10 mesi morta nel pomeriggio di ieri dopo aver accidentalmente ingerito della candeggina mentre si trovava nella casa di famiglia in contrada Busolmone.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando da sola quando sarebbe andata a sbattere contro un secchio contenente del detersivo. Il contenitore si sarebbe rovesciato e parte del liquido sarebbe stato ingerito dalla bimba che subito dopo ha iniziato ad avvertire un forte malore. La madre, presente in casa insieme ad altri due figli più piccoli, ha immediatamente soccorso la figlia e l’ha trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Trigona di Noto. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la bambina è deceduta gettando nella disperazione i familiari accorsi in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Noto e del Comando Provinciale di Siracusa, allertati della tragedia dal personale sanitario. Gli investigatori, dopo aver raccolto le prime testimonianze, propendono per la tesi dell’incidente domestico. Tuttavia, per approfondire la dinamica esatta dell’accaduto, la casa è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Siracusa.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bambina e gli inquirenti passeranno al setaccio l’abitazione, in particolare la stanza in cui si trovava la vittima al momento dell’incidente. Obiettivo: accertare con precisione le circostanze della tragedia ed escludere responsabilità da parte dei familiari presenti in casa.