Tragedia in Sicilia, bimba di 10 mesi beve candeggina e muore

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove nel pomeriggio di oggi una bambina di soli 10 mesi è deceduta dopo aver ingerito della candeggina. La piccola viveva nella cittadina siciliana insieme ai genitori. La Procura di Siracusa ha immediatamente aperto un’inchiesta sull’accaduto, affidata ai Carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 16.45 il pronto soccorso dell’ospedale di Noto ha lanciato l’allarme ai militari dopo aver ricevuto la bambina in condizioni disperate. I medici hanno tentato di tutto per rianimarla, ma la sostanza tossica aveva ormai compromesso ogni funzione vitale. Scene strazianti in ospedale, con i familiari della piccola increduli di fronte a tale tragedia.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire come la bambina possa essere venuta in contatto con il detergente, ipotizzando al momento che possa essere caduta accidentalmente in un secchio contenente la candeggina. Attraverso gli interrogatori dei presenti al fatto e gli accertamenti nell’abitazione i Carabinieri sperano di fare chiarezza su quanto successo. L’ipotesi al vaglio è che si sia trattato di un terribile incidente domestico, ma solo le indagini potranno confermarlo. Una tragedia che segnerà per sempre la vita dei familiari della piccola.