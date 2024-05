21enne pestato a sangue fuori dal barbiere a Bagheria

Bagheria – Episodio di violenza in pieno giorno a Bagheria, dove un ragazzo di 21 anni è stato pestato a sangue subito dopo essere uscito dal barbiere. Il giovane stava percorrendo via Palagonia quando è stato raggiunto e aggredito da tre persone che lo hanno sorpreso all’improvviso, iniziando a colpirlo con una serie di pugni al volto e poi anche con una mazza in varie parti del corpo.

Alcuni passanti che hanno sentito le urla della vittima hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Il 21enne, dopo il pestaggio, è stato lasciato a terra dagli aggressori che si sono rapidamente allontanati a bordo di un’automobile.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito prima al centro di primo soccorso di Bagheria e poi all’ospedale Buccheri La Ferla. I sanitari gli hanno diagnosticato un trauma cranico e diverse lesioni su tutto il corpo, con una prognosi di 20 giorni.

Sull’episodio indaga ora la polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e individuare i responsabili del vile pestaggio ai danni del giovane. Al momento non sono chiari i motivi alla base del brutale attacco.