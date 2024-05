Tragedia a in Sicilia, morti improvvise per Francesco Vetro e Mara Burgio

Due tragici lutti hanno colpito le comunità di Favara e Licata, in provincia di Agrigento, nel giro di pochi giorni. Si tratta di Francesco Vetro, 45 anni, stroncato da un aneurisma cerebrale mentre si trovava in casa, e della 21enne Mara Burgio, morta per un arresto cardiaco durante i festeggiamenti per la festa di San Angelo a Licata.

La morte di Francesco Vetro, descritto come un uomo di 45 anni stimato e benvoluto, ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Favara. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito da un aneurisma cerebrale fatale mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi, Francesco è morto praticamente sul colpo. La tragica notizia si è diffusa rapidamente in città, destando dolore e incredulità. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network per ricordare la vittima.

Anche Licata piange la prematura scomparsa di una sua giovane concittadina, Mara Burgio, stroncata a soli 21 anni da un arresto cardiaco mentre partecipava ai festeggiamenti per la ricorrenza di San Angelo. Un malore fatale che non le ha lasciato scampo. La morte improvvisa della ragazza, descritta come una giovane piena di vita e con tanti progetti davanti, ha gettato nello sconforto l’intera comunità licatese.

Per ricordare le due vittime, il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Francesco Vetro. “Facendoci portavoce del sentimento di cordoglio espresso da tutta la comunità, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino a partire dalle 10.30 in occasione delle esequie del nostro giovane concittadino Francesco Vetro, che si svolgeranno stamattina nella chiesa San Francesco di Favara”, si legge in un comunicato diffuso dal primo cittadino.

Oltre a Vetro, Favara piange un’altra prematura scomparsa, quella del giornalista e insegnante Salvatore D’Oro, morto a soli 50 anni dopo una lunga malattia. “Sarà occasione per stringerci alla famiglia di un altro nostro concittadino che ci ha lasciato stanotte, Salvatore D’Oro, insegnante e giornalista della redazione di Siciliaonpress, stroncato ad appena 50 anni da un male incurabile”, ha aggiunto il sindaco.