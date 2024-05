Palermitano travolto da auto, Raffaele lascia moglie e due figlie

Due settimane di ricovero a causa di un incidente stradale non sono bastate a salvare la sua vita. È morto Raffaele Pesco, 57 anni, residente nel rione Capo di Palermo. L’uomo era rimastalo vittima di uno incidente avvenuto il 26 aprile in via Piano dell’Ucciardone. Si trovava al Policlinico ma le sue condizioni erano troppo gravi, così l’uomo è spirato.

L’uomo era in sella a uno scooter Scarabeo, che si è schiantato con una Volkswagen Polo guidato da una donna. La vittima è stata sbalzata dal mezzo a due ruote finendo sull’asfalto. Al Policlinico è stato sottoposto ad un intervento purtroppo però vano alla luce della morte.

La donna alla guida dell’auto, alla luce del decesso, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. L’auto è stata sequestrata.

“Esprime il cordoglio – scrivono dalla Confraternita Maria santissima della Mercede – per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari. Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie, come per i suoi parenti, tra cui la famiglia Impastato nostri confratelli, chiediamo il dono del conforto. Possa la Vergine santa accoglierlo in paradiso e presentarlo al trono dell’Altissimo”.