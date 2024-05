Tragico incidente mortale, 31enne in moto si schianta e muore decapitato

A Guardia Mangano è morto un ragazzo di 31 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte appena trascorsa, poco dopo le 23.30. Il 31enne alla guida di una moto Honda Cbr 600, mentre percorreva la Statale 114, nel tratto che attraversa l’abitato di Guardia Mangano, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi frontalmente con due automobili.

Si è trattato di un incidente violentissimo. Il centauro che indossava il casco è stato scaraventato dalla moto, finendo sul selciato, riportando una grave ferita alla testa staccatasi di netto in seguito al violento urto. Ai soccorritori si è infatti presentata una scena dell’orrore.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Acireale che hanno ricostruito la dinamica del tragico sinistro, il magistrato di turno che ha aperto un fascicolo e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Il tratto di Statale teatro dello spaventoso incidente è stato chiuso al traffico fino alle 6 di questa mattina, quando sono stati rimossi i mezzi coinvolti nel sinistro.