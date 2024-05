Un ventenne è stato picchiato in nottata a Palermo, in via Quintino Sella, una delle strade della movida, la stessa, assieme alla perpendicolare via Isidoro La Lumia, della sparatoria dello scorso dicembre.

Avvicinato con la scusa di conoscere l’ora, il giovane è stato aggredito ed è finito in ospedale con un trauma al volto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e poi i carabinieri e gli agenti di polizia. Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un gruppo di sei adolescenti.