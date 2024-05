Palermo, perché Laura ha ucciso il marito e poi si è suicidata?

Palermo – Un drammatico omicidio-suicidio ha sconvolto Palermo ieri. Laura Lupo, 62 anni, ispettrice della polizia municipale, ha ucciso con la pistola d’ordinanza il marito Pietro Delia, 66 anni, commercialista in pensione, per poi rivolgere l’arma contro se stessa e togliersi la vita.

I cadaveri dei due coniugi sono stati ritrovati riversi in una pozza di sangue nel loro appartamento al terzo piano di via Notarbartolo 49, non lontano dall’albero Falcone. A fare la drammatica scoperta, intorno alle 8 di mattina, è stata la figlia Eleonora, anche lei commercialista, che si era recata nell’abitazione dei genitori dopo aver invano cercato di mettersi in contatto con loro.

La ragazza la sera prima era uscita con i genitori e aveva un appuntamento con il padre per recarsi insieme allo studio di via Nicolò Gallo. Preoccupata per il silenzio e l’impossibilità di contattare i genitori, la donna ha chiamato i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, trovando i corpi senza vita dei coniugi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi privilegiata al momento è quella dell’omicidio-suicidio per motivi passionali.

Secondo una prima ricostruzione, Laura Lupo avrebbe esploso 4 colpi con la pistola di ordinanza contro il marito, uccidendolo. Subito dopo avrebbe rivolto l’arma contro se stessa, ferendosi una prima volta al collo e poi completando il gesto estremo.

I vicini di casa hanno riferito di aver udito rumori provenienti dall’appartamento, probabilmente riconducibili agli spari, intorno alle 6.30-7 di mattina. Nessuno però aveva dato l’allarme, fino alla telefonata della figlia della coppia.

L’arma del delitto è stata rinvenuta ancora stretta nella mano della donna. Sul pavimento i bossoli dei proiettili esplosi. L’autopsia sui corpi, prevista per la prossima settimana, chiarirà la dinamica e la successione degli eventi.

Secondo le testimonianze di amici e colleghi, Laura Lupo da qualche tempo appariva turbata e aveva confidato di attraversare un periodo difficile nel rapporto con il marito, forse per motivi di gelosia. La coppia in passato aveva vissuto un periodo di separazione, per poi riconciliarsi. Nessuno immaginava però che la crisi potesse sfociare in una simile tragedia.

“Erano una coppia solida, dopo tanti anni insieme è normale attraversare momenti difficili, ma nessuno poteva aspettarsi un gesto così tragico ed estremo”, ha dichiarato una cara amica della coppia ancora incredula e sconvolta.

Laura Lupo prestava servizio da trent’anni nella polizia municipale palermitana. Ultimamente era stata assegnata agli uffici del giudice di pace. La sorella lavora nella caserma di via Ugo La Malfa. Donna riservata e molto professionale nel lavoro, negli ultimi tempi aveva confidato ai colleghi di vivere un momento personale difficile.

Pietro Delia, 66 anni, era un commercialista in pensione, ex dipendente Bnl. Appassionato di calcio e tifoso del Palermo, faceva parte del Cda della Samot, associazione per le cure palliative ai malati terminali.

“Siamo sconvolti, la nostra collega era una persona dal tratto gentile e disponibile, una grande professionista, nessuno poteva aspettarsi un simile gesto”, ha dichiarato il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.

Oltre ai coniugi, lasciano due figli, Eleonora e Giuseppe, residente a Milano, sconvolti da quanto accaduto. Le indagini proseguiranno per accertare compiutamente dinamica e movente della tragedia, anche se la pista passionale sembra quella maggiormente plausibile.

Un dramma familiare che ha lasciato sgomenta l’intera città e i tanti che conoscevano la coppia, descritta come molto unita e solida nonostante le difficoltà che possono incontrare relazioni così longeve. Difficoltà che questa volta hanno preso una piega tragica e inaspettata, culminata nel gesto estremo di Laura Lupo che non ha visto altra via d’uscita se non togliere la vita all’amato marito per poi suicidarsi.