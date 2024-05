Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo.

Nello scontro, avvenuto poco prima della galleria di Capaci, sono coinvolti almeno 6 mezzi. Al momento non si segnala nessun ferito ma si registrano lunghe code in autostrada e traffico in tilt.