Palermo – Un’auto ribaltata, una in testacoda e tanta paura. L’incidente questa mattina in via Lincoln, a Palermo.

Una Fiat 500 grigia e una Fiat 600 di colore verde le auto protagoniste dello schianto che ha terrorizzato i residenti quando erano circa le 3.30 del mattino. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, la 500 avrebbe urtato la 600 che era in sosta all’altezza dell’orto botanico.

Sul posto la polizia municipale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco.