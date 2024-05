Omicidio suicidio a Palermo, marito e moglie trovati morti

Palermo – Sono stati trovati morti in casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Marito e moglie sono stati trovati senza vita nel loro appartamento in via Notarbartolo.

Sono stati trovati morti in casa nell’appartamento in via Notarbartolo a Palermo un uomo di 58 anni commercialista e la moglie di 62 anni. Sarebbero morti con alcuni colpi d’arma da fuoco. Non ci sarebbero segni di effrazione nell’appartamento. Al momento ci sono i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.