La coppia morta a Palermo: ipotesi gelosia dietro l’omicidio-suicidio

Sono 4 i colpi di pistola che hanno raggiunto Pietro Delia, commercialista palermitano di 65 anni, che sarebbe stato ucciso dalla moglie Laura Lupo, agente di polizia locale di 62 anni. La donna poi l’ha fatta finita usando contro di sé la stessa arma.

I due coniugi avevano ristabilito i rapporti da qualche tempo e non è ancora del tutto chiaro cosa possa aver scatenato la tragedia nell’appartamento di via Notarbartolo. Ieri Laura Lupo e Pietro Delia avevano trascorso la serata con la figlia. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco allertati dalla figlia che aveva un appuntamento con il padre per andare allo studio che si trova in via Nicolò Gallo.

I Carabinieri del comando provinciale hanno trovato i corpi dei coniugi riversi in cucina. La donna impugnava ancora la pistola. Nessun segno di effrazione nella porta d’ingresso. La casa in ordine, nulla fuori posto. L’uomo è stato colpito all’addome e al torace. La donna avrebbe esploso dei colpi di pistola all’altezza del collo.

Da cosa sarebbe sorto il raptus? L’ipotesi che la donna fosse gelosa del marito e temesse un tradimento ma è una tesi ancora da appurare. La prossima settimana è fissata l’autopsia al reparto di Medicina Legale del Policlinico dove le salme sono state trasportate.