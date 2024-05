Operaio 60enne vola da tettoia e muore sul colpo

Un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia all’indomani del primo maggio. L’ennesima morte bianca si è consumata questo pomeriggio, a Floridia, nel siracusano, dove un uomo di quasi 60 anni è caduto da una tettoia e ha perso la vita sul colpo.

Inutile si è rivelato l’intervento del personale del 118. I sanitari non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che si trovava sul posto in quanto dipendente di una ditta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe dovuto rimuovere del lamierino dalla tettoia. Da capire come l’uomo sia caduto.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica.