Finisce in un laghetto col trattore, muore agricoltore di 64 anni

Ieri sera intorno alle ore 20 si è consumata una tragedia in contrada Burraiti nel territorio di Favara, in provincia di Agrigento. Mario Mondello, un uomo di 64 anni originario di Agrigento, è morto in seguito ad un drammatico incidente sul lavoro mentre era alla guida di un trattore in un appezzamento di terreno di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo cingolato, finendo con il trattore all’interno di un laghetto artificiale situato nella sua proprietà. Nonostante il rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Agrigento, che hanno richiesto l’ausilio di un mezzo cingolato per il recupero, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I pompieri hanno affrontato non poche difficoltà durante le operazioni di recupero della salma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.