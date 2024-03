Furti d’auto a Palermo, ennesima Alfa Romeo rubata e ritrovata

Non si ferma l’ondata di furti d’auto a Palermo. Nonostante i controlli delle forze dell’ordine, nella notte tra martedì e mercoledì è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un ragazzo 22enne in via Ugo La Malfa. Il proprietario ha ritrovato la vettura nella mattinata di ieri in un vicolo del quartiere Sferracavallo.

Anche in questo caso, come negli ultimi furti, i ladri hanno forzato la serratura e bloccato il volante. Per recuperare l’auto è intervenuta la ditta di soccorso stradale M.F. di Francesco Magnasco. Fortunatamente il proprietario ha riottenuto il possesso del mezzo, anche se danneggiato.

Le autorità stanno indagando per risalire ai responsabili, ma il fenomeno dei furti di auto nel capoluogo siciliano preoccupa i palermitani e richiede un ulteriore rafforzamento dei controlli.