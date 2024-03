A Masterchef Italia tutto pronto per la finale: un siciliano punta alla vittoria

Manca poco alla finale di Masterchef Italia, il popolare talent culinario di Sky giunto alla sua tredicesima edizione. L’atto conclusivo del cooking show andrà in onda questa sera, giovedì 29 febbraio, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now.

A contendersi il titolo di tredicesimo Masterchef italiano saranno i 4 finalisti rimasti in gara: Eleonora, Sara, Antonio e Michela. Per loro ci saranno ancora una Mystery Box e un Invention Test da superare sotto l’occhio attento e severo dei 3 giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Saranno proprio loro a decretare il vincitore dopo aver assaggiato i menu degustazione preparati dai concorrenti.

Tra i finalisti c’è anche il siciliano Antonio Mazzola, 30enne di Castelbuono, che può essere considerato il favorito per la vittoria. Antonio ha stupito giudici e pubblico fin dall’inizio del programma, restando sempre tra i migliori e non rischiando mai l’eliminazione. Il suo percorso è stato pressoché netto e la sua bravura ai fornelli sembra essere indiscussa.

Insieme a lui, a giocarsi il tutto per tutto saranno Michela, Sara ed Eleonora. Nell’ultima puntata, invece, ad essere stato eliminato è stato Niccolò, costretto a rinunciare al sogno finale.

Antonio Mazzola è originario di Palermo ma vive a Castelbuono, paese d’origine di importanti chef come Giuseppe Carollo e il pastry chef Nicola Fiasconaro. Sposato con una ragazza di Collesano, si è trasferito in Germania a 19 anni per farsi strada. Dopo tanti sacrifici è riuscito a diventare geometra ma il suo vero sogno è sempre stata la cucina. Ora punta a tornare in Sicilia, aprire un ristorante a Cefalù insieme alla moglie Mariagiovanna e a costruire lì il suo futuro.

In palio per il vincitore, oltre al titolo, 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e un corso di alta formazione presso Alma – Scuola Internazionale di Cucina Italiana. L’appuntamento quindi è per stasera su Sky e Now Tv per scoprire chi sarà il nuovo Masterchef italiano.