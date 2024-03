L’estremo gesto, muore giovane poliziotta siciliana

È morta oggi pomeriggio all’ospedale di Livorno la ventinovenne F. M., agente di polizia siciliana – era originaria di Caltanissetta – che nei giorni scorsi aveva sparato contro di sé un colpo di pistola. La donna avrebbe usato l’arma di ordinanza. L’estremo gesto negli alloggi di servizio a Rosignano Solvay.

Oggi per la giovane è stata dichiarata la morte cerebrale. Si è dunque conclusa tragicamente la procedura per l’accertamento del decesso della giovane, che era ricoverata in gravissime condizioni.

La notizia ha sconvolto sia Caltanissetta, dove la donna m era cresciuta ed era molto conosciuta, sia Livorno, città in cui la ragazza si era trasferita per motivi di lavoro. La ventinovenne era descritta da tutti come una persona allegra, divertente e piena di vita. Felicemente fidanzata, non avrebbe manifestato particolari problemi o segnali che potessero far presagire il tragico gesto di pochi giorni fa.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, su cui sono in corso accertamenti.