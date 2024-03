Donna investita mentre attraversava sulle strisce, muore in ospedale

Una donna di 70 anni è deceduta oggi in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via del Mare, nella zona nord di Carlentini. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno da una Nissan Micra guidata da un uomo.

L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza ma le condizioni della 70enne sono apparse fin da subito gravissime. I sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, la donna è deceduta poco dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nell’impatto, che è stato piuttosto violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.