Allerta gialla in Sicilia, arriva ondata di forte maltempo: nubifragi stamattina nel Trapanese

Il maltempo è arrivato sulla Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola. Una forte ondata di maltempo sta per abbattersi sulla Sicilia, con piogge intense, temporali e venti forti che interesseranno tutta l’isola. Le prime avvisaglia sono arrivate nel trapanese. La protezione civile regionale ha diramato per oggi un avviso di allerta gialla in tutte le nove province siciliane.

Già dalle prime ore di questa mattina le prime intense piogge, accompagnate da intensi fulmini, hanno interessato la parte occidentale della regione, in particolare la provincia di Trapani. Ma nel corso della giornata il fronte perturbato si sposterà da ovest verso est, attraversando tutto il territorio siciliano.

Nelle prime ore del mattino la zona del trapanese è stata attraversata da un violento nubifragio soprattutto a Castelvetrano. Una pioggia intensissima che ha provocato allagamenti in diverse zone, con un livello d’acqua che ha raggiunto in alcuni punti perfino il metro di altezza. Ma il maltempo sta arrivando in tutta l’Isola. Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse e abbondanti, che potrebbero creare disagi e criticità idrogeologiche. I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate. Mareggiate sono attese sulle coste più esposte. Nonostante il maltempo le temperature rimarranno stabili.

La situazione meteo perturbata permarrà per le prossime 24-36 ore. La protezione civile invita alla prudenza e raccomanda di limitare gli spostamenti e le attività all’aperto per l’intera giornata di oggi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da giovedì. La protezione civile per oggi prevede piogge “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati”.