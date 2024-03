Forte nubifragio nel Trapanese: allagamenti a Castelvetrano

Un intenso fronte temporalesco muove dalla Sicilia occidentale verso est. Diversi allagamenti segnalati a Castelvetrano(TP). La foto è stata scattata questa mattina nella cittadina del Trapanese dove si è abbattutto un forte temporale causando allagamenti e forti disagi.

A Castelvetrano strade allagate e trasformate in veri letti di fiume con il livello d’acqua che, in alcuni momenti, ha raggiunto anche il metro, come successo sotto il ponte di via Marco Minghetti, angolo via Armando Diaz. Allagamenti si sono registrati anche in via Tommaso Lucentini e in altri punti della città.

Scuole e uffici chiusi stamattina a Castelvetrano. Il nubifragio che da diverse ore si è abbattuto sulla città provocando notevoli disagi ha fatto sì che il primo cittadino, in attesa di predisporre apposita ordinanza che sarà emesso da un momento all’altro ha inviato un Messaggio alle Dirigenti scolastiche “Buongiorno a tutti, pioggia battente a cui stiamo assistendo comporta l’inevitabile chiusura della scuola di cui farò preparare l’ordinanza. Vi chiedo in questo momento con i mezzi e le chat dove siete incluse di invitare i genitori degli alunni a non mandare i ragazzi a scuola. Ci sono già strade con criticità e bisogna assolutamente evitare che ci possano essere problemi e nocumento per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici”.