Omicidio a Vittoria: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

Un ragazzo è stato ucciso a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il delitto è avvenuto in via Colle d’oro, nella zona del quartiere Maritaggi. La vittima, Giovanni Russo di 23 anni, è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco che non le hanno lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato l’area e avviato le indagini. Al momento non ci sono testimoni dell’accaduto e non è chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata, attiva nella zona, o di altro tipo di delitto. Gli investigatori sono a lavoro. L’omicida è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine