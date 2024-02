Incidente tra 4 auto in autostrada: 5 feriti, grave un ragazzo

Nella notte si è verificato un incidente sull’autostrada Siracusa-Catania che ha causato 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto durante il maltempo che da sabato sera si è abbattuto sulla Sicilia.

Secondo una prima ricostruzione, sono rimaste coinvolte 4 automobili: una Fiat Panda, una Peugeot 208, una Bmw e una Saab. Per cause ancora da accertare, i veicoli si sono scontrati all’altezza di Lentini. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio è stato il conducente 27enne della Fiat Panda, trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli altri 4 feriti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

A seguito dello scontro, il traffico in direzione Catania è rimasto bloccato per consentire l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Gli agenti della Polstrada hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità.