Il siciliano Peperino vince il Darwin di Donatello a “Ciao Darwin”

L’influencer siracusano Gianluca Brunno, noto come “Peperino”, ha vinto il premio Darwin di Donatello come miglior look nella puntata di Ciao Darwin 9 andata in onda ieri sera su Canale 5.

Il giovane ha sfilato nella categoria “influencer” con un audace abito da discoteca, conquistando pubblico e giuria. Peperino, fenomeno dei social con oltre 500 mila follower su TikTok, è ormai un personaggio noto nella sua città natale Siracusa.

I suoi video, in cui mette in mostra la sua estrosa personalità, spopolano sul web. Diventato simbolo dell’orgoglio LGBTQ+, Peperino è amato ma anche criticato per il suo look e il suo stile di vita anticonvenzionale. La vittoria a Ciao Darwin rappresenta un’ulteriore consacrazione mediatica per l’istrionico influencer siciliano.