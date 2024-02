Forte vento nel Palermitano: raffiche a 100 km/h danneggiano la chiesa di San Giuseppe ad Altofonte

PALERMO – Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari si stanno abbattendo in queste ore su gran parte della Sicilia, provocando ingenti danni. Particolarmente colpito il territorio di Altofonte, alle porte del capoluogo siciliano, dove le fortissime raffiche hanno causato il distacco della veranda di copertura in metallo del piano rialzato della chiesa di San Giuseppe a Piano Maglio, nei pressi dello svincolo della statale 624 Palermo-Sciacca.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita dalla caduta della pesante struttura divelta dal vento. Immediato l’intervento del parroco, don Gaetano Gulotta, che ha subito allertato la polizia municipale e la protezione civile per mettere in sicurezza l’area. “A causa dei gravi danni, le celebrazioni nella chiesa di Piano Maglio sono temporaneamente sospese”, fa sapere il sacerdote.

Intanto si avvicina il maltempo in Sicilia. Forti piogge sono attese per le prossime 48 ore.