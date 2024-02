Bagheria, anziana investita da due ragazzini su un monopattino

Nel corso di questo pomeriggio due ragazzi, minori di 14 anni, su un monopattino elettrico, a velocità sostenuta hanno investito un’anziana signora lungo corso Umberto I.

Pare, come riferisce lo stesso comandante della polizia municipale Maurizio Parisi, che i giovani all’altezza di dove era posizionata la pattuglia della polizia municipale del consueto controllo sul corso, abbiano deviato il loro percorso finendo rovinosamente contro il marciapiedi e investendo la signora che prontamente è stata soccorsa dagli agenti.

Sul posto nel giro di 15 minuti è intervenuta l’ambulanza che ha condotto in ospedale la donna. La signora non è in pericolo di vita ed ha un dolore ad un braccio ed una spalla.

La polizia municipale ha proceduto al riconoscimento dei due minori che non avrebbero potuto condurre il mezzo, per la loro età, e sono stati chiamati sul posto i genitori. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo.