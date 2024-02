Torna l’autovelox sulla Palermo-Sciacca: attenti agli eccessi di velocità

Il Comune di San Giuseppe Jato ha comunicato che a partire da lunedì 26 febbraio tornerà attivo l’autovelox per il controllo della velocità sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca. L’annuncio serve da monito per gli automobilisti, invitandoli a moderare la velocità per evitare multe salate.

Il rilevatore di velocità in passato aveva colpito duramente gli automobilisti che superavano i limiti su questa arteria stradale che, con la sua conformazione a larghe corsie, induce spesso a pigiare troppo sull’acceleratore. Attenzione quindi e piede leggero sull’acceleratore per chi dal 26 febbraio percorrerà la Palermo-Sciacca: l’autovelox vigilerà.