Nonnina chiama la Polizia perchè si sente sola, gli agenti vanno a farle compagnia

Due agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato della Questura di Catania hanno vissuto un momento straordinario. Chiamati ad intervenire in un’abitazione del centro cittadino, vicino a Piazza Bovio, sono stati accolti da una scena commovente: un’anziana donna ultranovantenne, sola e bisognosa di compagnia, aveva chiesto aiuto alla Polizia.

I poliziotti, con sensibilità e umanità, hanno instaurato un dialogo con la signora, ascoltando con grande trasporto le sue parole. Con il passare del tempo, la donna ha confidato di non essersi mai sposata e di avere problemi di udito, sottolineando il desiderio di avere qualcuno con cui parlare e condividere le gioie e le preoccupazioni della vita quotidiana, considerata l’assenza di familiari che potessero sostenerla. Comprendendo la profonda solitudine in cui versava l’anziana signora, gli agenti si sono impegnati a trovare una soluzione concreta per alleviare il suo isolamento.

Le hanno assicurato la propria disponibilità e si sono offerti di cercare una persona affidabile che potesse assistere la signora nelle faccende quotidiane, garantendole così un sostegno costante e premuroso. Prima di lasciare la casa della signora, gli agenti le hanno promesso di tornare a trovarla, soprattutto per condividere ancora del tempo insieme e attenuare così il senso di solitudine.