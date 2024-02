Grosso incidente in Viale Regione Siciliana: tre auto coinvolte, un ferito

Palermo – Maxi incidente nella serata di oggi in Viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano, in direzione Catania. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre auto, tra cui una Lancia Y e una Fiat 500. Nella carambola una delle vetture si è ribaltata.

Cosa è successo in viale Regione Siciliana?

Uno degli automobilisti, un uomo di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto ferito nello scontro. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al ferito, successivamente trasportato in ospedale.

Per gestire la viabilità e rimuovere i veicoli incidentati è intervenuto anche il soccorso stradale. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.