Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Aliminusa, piccolo centro alle porte di Palermo: è morto a soli 13 anni Epifanio Riili, stroncato da una grave forma influenzale.

I genitori valutano la denuncia

Il ragazzino, figlio unico di Ignazio e Anna Maria Riili, stimati membri della comunità locale, aveva manifestato sintomi influenzali e febbre alta qualche giorno fa. Nonostante le cure dei familiari, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere il ricovero presso l’Ospedale dei Bambini di Palermo. Qui Epifanio ha avuto una crisi respiratoria che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

I genitori del 13enne, sconvolti da questa morte improvvisa, stanno valutando di sporgere denuncia, poiché le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare. La famiglia merita di sapere con esattezza cosa abbia portato via il loro unico amato figlio.

Lutto cittadino ad Aliminusa per la morte del piccolo Epifanio

La notizia della prematura scomparsa di Epifanio Riili ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Aliminusa. Il sindaco Michela Panzarella, profondamente addolorata, ha proclamato il lutto cittadino: “Un dolore senza eguali. Siamo tutti attoniti, non riusciamo a comprendere le ragioni di una così grande tragedia”.

Il primo cittadino ha ricordato Epifanio come “un bambino meraviglioso, affettuoso e pieno di vita. Lo avevo incontrato solo pochi giorni fa, durante i festeggiamenti di Carnevale. Correva, giocava e dimostrava affetto a tutti. Era un bambino gioioso, amato da tutta la nostra comunità”.