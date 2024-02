Bambina di 11 anni investita da auto: è in prognosi riservata

Una bambina di soli 11 anni, che si trovava in compagnia della madre, è stata travolta da un’automobile in corsa mentre attraversava la strada. Il grave incidente si è verificato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Alla guida dell’auto, una jeep, c’era un giovane di 26 anni che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto, in via Francesco Crispi, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la piccola in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi. I medici si sono riservati la prognosi. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Si indaga per accertare eventuali responsabilità.