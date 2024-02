Palermo, incidenti e traffico in tilt sulla Circonvallazione

PALERMO – Due incidenti stradali hanno mandato in tilt il traffico palermitano nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio. Il primo si è verificato intorno alle ore 14 in viale Regione Siciliana, all’altezza di viale Lazio, dove uno scontro tra quattro veicoli ha coinvolto anche una donna, rimasta ferita nell’impatto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale Villa Sofia, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione nonostante le ferite riportate. L’incidente ha provocato lunghe code a partire da viale Lazio in entrambe le direzioni di marcia.

Poco dopo, un secondo incidente tra due auto si è verificato sulla Circonvallazione, all’altezza di via Perpignano. Anche in questo caso si sono registrati forti rallentamenti al traffico nell’area. La giornata di oggi si conferma particolarmente difficile per la viabilità palermitana, messa a dura prova da questi due incidenti che si sono verificati a poca distanza l’uno dall’altro.