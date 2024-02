Apre a Lampedusa il primo Carrefour Contact in Sicilia: prezzi convenienti e qualità made in Italy

Lampedusa – Una giornata che rimarrà nella storia del commercio siciliano. Il 22 febbraio 2024, apre ufficialmente il primo Carrefour Contact in Sicilia, nel cuore dell’isola di Lampedusa. Si tratta di un evento importante per l’isola siciliana, che segna l’arrivo di un nuovo concept di supermarket attento alle esigenze locali e contraddistinto da convenienza e qualità 100% made in Italy.

Il nuovo punto vendita, situato in Via Roma 25, rappresenta una novità. Carrefour Contact porta nell’isola un nuovo modo di fare la spesa, all’insegna di prezzi contenuti e di un’offerta incentrata sui sapori e sulla tradizione della produzione agroalimentare italiana. All’interno del negozio, i clienti troveranno un assortimento focalizzato su freschezza e territorialità: ampio spazio a frutta e verdura di stagione, latticini e formaggi Dop, salumi e carni provenienti da allevamenti italiani, pasta, sughi e una vasta gamma di prodotti alimentari tipici della Sicilia e del Made in Italy. Il tutto a prezzi estremamente competitivi, con offerte e promozioni settimanali per dare impulso al risparmio intelligente.

Ma Carrefour Contact Lampedusa non è solo food. Il negozio propone anche reparti dedicati alla cura della persona, alla pulizia della casa, alla cartoleria e molto altro, per soddisfare a 360° le esigenze quotidiane delle famiglie lampedusane. Tutto in 300mq di superficie, per una spesa comoda e veloce. “Siamo orgogliosi di inaugurare il primo Carrefour Contact in Sicilia proprio a Lampedusa – dichiara il responsabile Arancio Sergio – questa apre ufficialmente le porte di Carrefour nella regione, portando la nostra formula di supermercato di prossimità, contraddistinta da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Lampedusa merita un servizio di qualità che valorizzi i prodotti del territorio siciliano e italiano, mantenendo al contempo la convenienza per le tasche delle famiglie”.

L’inaugurazione di Carrefour Contact si prospetta un’occasione importante per Lampedusa, un’isola dove il costo della vita è notoriamente alto e dove finora la popolazione locale era sprovvista di un supermercato in grado di coniugare qualità e risparmio. Il nuovo punto vendita ambisce a diventare un solido riferimento per gli abitanti, offrendo l’opportunità di accedere ogni giorno a prodotti di qualità a prezzi contenuti.

La giornata di apertura sarà caratterizzata da offerte speciali, degustazioni, animazione per i più piccoli e un clima di festa per celebrare insieme questo momento destinato a segnare una svolta nel commercio al dettaglio lampedusano.