Stavano per svaligiare una casa, fermate 2 donne nel Palermitano

I Carabinieri della Stazione di Capaci hanno deferito in stato di libertà, alla Procura di Palermo, 2 donne di 21 e 27 anni, già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto in abitazione e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I Militari durante un servizio di controllo del territorio, sono stati contattati dalla centrale operativa poiché alcuni cittadini, avevano sorpreso due persone con degli attrezzi da scasso, nei pressi di un’abitazione nel centro del paese.

Le due donne sono state colte in flagrante da un Maresciallo dell’Arma in congedo, il quale, accortosi di quanto stesse accadendo, è intervenuto tempestivamente, riuscendo a bloccare le due in attesa dell’arrivo dei colleghi della Stazione.