Crolla un balcone: due operai precipitano per diversi metri

Ieri pomeriggio è crollato un balcone al terzo piano di una palazzina, facendo precipitare due operai che vi stavano lavorando.

La tragedia a Serradifalco, in vicolo Lovullo civico 2. Secondo quanto emerso, i due uomini, di 41 e 53 anni, erano impegnati in lavori di ristrutturazione non autorizzati e non conformi alla normativa. Soccorsi dal 118, il quarantunenne è stato ricoverato in ospedale a Caltanissetta con fratture agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il cinquantatreenne invece ne è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uffici tecnici comunali e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e posto sotto sequestro l’area.