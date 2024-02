Maxi blitz antidroga a Palermo, 10 arresti

I Carabinieri del capoluogo siciliano hanno messo a segno un’importante operazione antidroga nelle prime ore di oggi, arrestando 10 persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle lunghe indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nel quartiere storico della Vucciria era attiva un’organizzazione criminale dedita al commercio e allo smercio di cocaina e crack. Al vertice del sodalizio ci sarebbero alcuni pregiudicati legati al mandamento mafioso di Porta Nuova, che si occupavano di importare grosse quantità di droga dai soliti canali fornitori.

Gli investigatori dell’Arma hanno pedinato e monitorato gli spostamenti degli indagati per mesi, documentando l’incessante operatività del gruppo criminale nella piazza di spaccio della Vucciria. I pusher lavoravano a turno, per garantire una copertura continua e controllare in modo monopolistico l’intera area. Addirittura, per eludere i controlli si servivano di un’unica utenza telefonica da passarsi di mano in mano.

Nel corso delle indagini sono state accertate numerose cessioni di droga a vari tossicodipendenti, con conseguenti 3 arresti in flagranza e il sequestro di crack e cocaina. Inoltre, sono state smantellate diverse basi logistiche utilizzate per occultare il narcotico e suddividerlo in dosi pronte per lo smercio.

Stamattina i Carabinieri, coordinati dalla DDA di Palermo, hanno dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare: 8 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari e una ha l’obbligo di firma. Un duro colpo al traffico di droga nel cuore del capoluogo siciliano, frutto di una sinergia investigativa che ha permesso di disarticolare un’associazione criminale dedita allo spaccio nel fiorente mercato della movida cittadina.