Drammatico incidente auto-pullman a Corleone: un ferito grave

Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 118 nei pressi di Corleone.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone, mentre tentava di superare un pullman dell’Ast, ha iniziato a sbandare finendo per scontrarsi frontalmente con un’altra vettura che procedeva in senso opposto. L’impatto, che ha provocato anche il ribaltamento del furgone, è stato molto violento.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito F.B., 49 anni, agricoltore residente nella zona. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso e la sua prognosi è al momento riservata.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corleone per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.