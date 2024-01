Palermo, 34enne massacrato di botte dopo una lite: è grave

Un uomo di 34 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni la sera di ieri al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il volto completamente tumefatto, un profondo taglio alla testa e altre ferite su tutto il corpo: queste le condizioni in cui il 34enne è arrivato al pronto soccorso, intubato e poi sedato dai medici. La prognosi resta riservata.

Come riportato da Palermotoday, inizialmente si era parlato di incidente stradale, ma in realtà dietro ci sarebbe una violenta lite avvenuta nelle vie del quartiere Montepellegrino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe aggredito con un pugno un uomo all’esterno di una taverna tra via Montepellegrino e via Montalbo. Poco dopo quest’ultimo sarebbe tornato sul posto con dei complici, armati di mazze e bottiglie, e lo avrebbe pestato selvaggiamente.

Un parente lo ha poi accompagnato in ospedale, dichiarando il falso sulle cause delle ferite per evitare conseguenze legali. Intanto gli inquirenti indagano per fare luce sulla vicenda e individuare i responsabili del brutale pestaggio.