Incidente frontale sulla Statale, due feriti nel Palermitano

Violento scontro sulla statale che porta a Cerda, in provincia di Palermo. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, un uomo di 67 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Cefalù. Un secondo uomo di 73 anni è rimasto ferito in modo meno grave ed è stato portato al pronto soccorso dello stesso ospedale.

La statale è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei due feriti. La strada è stata riaperta al traffico solo nel pomeriggio dopo la rimozione dei veicoli incidentati.