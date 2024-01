Paura al molo, uomo precipita in acqua con l’auto

Tanta paura stamani al porto di Tremestieri, dove un anziano a bordo della propria auto è precipitato in mare finendo nelle acque dello scalo.

L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo in acqua dallo scivolo numero 1 del porto. Fortunatamente l’anziano è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo e venendo prontamente soccorso dal personale presente nel terminal.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno visitato l’uomo, oltre alla Guardia Costiera che si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e coordinare le operazioni di recupero dell’auto. Al momento lo scivolo numero 1 risulta interdetto per consentire il recupero del veicolo. Si può tirare un sospiro di sollievo per l’epilogo della vicenda, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l’anziano automobilista.