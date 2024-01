Incidente stradale a Misilmeri, tre feriti di cui uno grave

MISILMERI – Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione, due automobili, una Mercedes Classe A e una Fiat Cinquecento, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto, le due vetture sono finite contro alcuni veicoli parcheggiati, provocando ingenti danni. Tre le persone rimaste ferite nello schianto: il conducente della Mercedes è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, gli altri due feriti viaggiavano invece a bordo della Fiat Cinquecento.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La zona dell’impatto, situata nel cuore della cittadina del Palermitano, ha subito forti ripercussioni al traffico, con lunghe code e rallentamenti.

Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare eventuali responsabilità. Si attende di conoscere l’esito dei rilievi e l’evoluzione delle condizioni dei feriti, soprattutto del conducente della Mercedes trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso.