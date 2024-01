Si schiantano con l’Sh contro un’auto: muore un 18enne

Un terribile incidente stradale si è portato via la vita di un ragazzo di soli 18 anni.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi in via Rinaudo, nella zona Industriale di Piano Tavola, a Belpasso, in provincia di Catania. La vittima, residente a Misterbianco, viaggiava a bordo di uno scooter SH 125 insieme ad un amico, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro un’Alfa Romeo Giulietta.

Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del 18enne ha cessato di battere poco dopo il ricovero in elicottero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove le sue condizioni erano apparse subito critiche. L’amico che viaggiava con lui sulla moto è rimasto ferito ed è ricoverato al San Marco di Catania, mentre il conducente dell’auto è uscito illeso dallo scontro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente per determinare le responsabilità di questa terribile tragedia che ha spezzato tragicamente la vita di un ragazzo poco più che maggiorenne.