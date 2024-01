Rissa in discoteca a Balestrate, ucciso un ragazzo di 20 anni

Dramma nella notte a Balestrate, in provincia di Palermo. Un giovane di 20 anni è morto durante una violenta rissa scoppiata in una discoteca del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di sei persone all’interno del locale in via Palermo. La vittima,colpita con calci e pugni, sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Nonostante i tempestivi soccorsi, il 20enne è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Civico di Partinico.

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili del pestaggio. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la rissa mortale nella discoteca di Balestrate. Gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni e il personale del locale notturno per fare luce sulla vicenda.