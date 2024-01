Sicilia, scontro frontale tra auto: muore una donna di 70 anni

Tragedia a Gela, dove si è verificato un terribile incidente stradale in via Licata che è costato la vita a Silvia Baudo, 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo di una delle due auto che per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente, poco prima della rotonda che porta al quartiere Macchitella.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 che hanno prestato aiuto alla settantenne e all’altro conducente, entrambi feriti nell’impatto. Le condizioni della signora Baudo sono apparse subito gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele, è deceduta poco dopo il ricovero per le gravi lesioni riportate. Inutili purtroppo i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro frontale e accertare eventuali responsabilità.

La tragica notizia ha sconvolto l’intera comunità di Gela, dove la donna era molto conosciuta. Proprio oggi avrebbe dovuto festeggiare insieme alla famiglia il compleanno di uno dei figli, una coincidenza che rende il dolore per la sua scomparsa ancora più straziante.