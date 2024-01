La moto contro l’auto, muore a 18 anni Biagio Lombardo

Tragedia nel Trapanese. Un terribile incidente stradale sulla statale 115 tra Marsala e Mazara del Vallo è costato la vita a un giovane di 18 anni, Biagio Lombardo. Il ragazzo, originario di Mazara del Vallo e molto conosciuto in città per il suo impegno nel volontariato, viaggiava a bordo di una moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’automobile che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e per Biagio non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.

La morte del 18enne ha destato profonda commozione a Mazara del Vallo, dove Biagio era molto conosciuto per il suo impegno come volontario nel comitato locale della Croce Rossa Italiana. “La Croce Rossa di Mazara del Vallo perde un valoroso giovane volontario – si legge in un messaggio di cordoglio diffuso dall’associazione – Era un ragazzo educato e con una grande umanità. Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa grave perdita”.