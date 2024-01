Compie 112 anni ma non li dimostra, festeggiata la nonnina più anziana della Sicilia

Agrigento è in festa per i 112 anni della signora Francesca Fioriglio, la nonnina più longeva dell’intera Sicilia. Nata nel lontano 1912 a Sciacca, la signora Fioriglio ha attraversato più di un secolo di storia, tra guerre mondiali, cambi di regime, Papi e Presidenti. Ma tutto questo non sembra aver minimamente scalfito il suo spirito gioioso e vivace.

Circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti, la signora Fioriglio ha festeggiato il compleanno con una grande torta e un brindisi di famiglia. “È stata una giornata indimenticabile” raccontano i parenti, che ogni giorno si prendono cura di lei nella sua casa di Agrigento.

Il segreto di una longevità così straordinaria? Una vita sana, senza eccessi, trascorsa tutta in Sicilia tra le sue amate tradizioni. Francesca ha superato indenne anche la terribile influenza spagnola del 1918 e, un secolo dopo, anche il Covid. Un fisico invidiabile il suo, che le ha permesso di raggiungere questo fantastico traguardo.