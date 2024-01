Muore intossicato dal monossido a 47 anni: addio a Fabio, emigrato siciliano

Una morte assurda, quella di Fabio Travalca Cupillo, 47enne originario di Capo D’Orlando, in Sicilia. L’uomo, emigrato al Nord Italia vent’anni fa per cercare fortuna, è stato trovato cadavere nella sua abitazione in Svizzera, a Briga Gills.

A stroncarlo, secondo quanto ricostruito, è stato il monossido di carbonio sprigionato da un barbecue posizionato in casa. I familiari, preoccupati per il suo insolito silenzio, hanno dato l’allarme e una volta sfondata la porta i vigili del fuoco hanno fatto la tragica scoperta.

Prima di trasferirsi oltre confine, Fabio aveva vissuto e lavorato per molti anni nella zona di Cantù, in provincia di Como. Il decesso risalirebbe al 30 dicembre, ma solo il 5 gennaio la salma è potuta arrivare nell’abitazione dei genitori in Sicilia. Qui, il 7 gennaio, si sono tenuti i funerali. Sulla morte indagano le autorità svizzere, ma sembra confermata l’intossicazione da monossido come causa del decesso.