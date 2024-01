In arrivo ondata di caldo anomalo in Sicilia: temperature oltre i 22 gradi

Il meteo in Sicilia? Secondo gli esperti meteorologi, è in arrivo sull’isola un’ondata di caldo fuori stagione che farà impennare le temperature ben oltre le medie del periodo. La causa è il rinforzo dell’anticiclone africano che dal deserto del Sahara si estenderà fino al Mediterraneo, portando masse d’aria calda di origine subtropicale.

Si tratta di una sorta di “bolla calda marzolina” tipica solitamente del mese di marzo, che catapulterà la Sicilia direttamente in una fase quasi primaverile. Le temperature massime, complice il rinforzo dei venti meridionali miti, potranno superare i 22 gradi durante le ore pomeridiane, valori di oltre 10-12 gradi superiori alle medie climatiche della seconda decade di gennaio.

L’anomalia termica positiva interesserà in modo più evidente le aree montuose e in generale le regioni del Centro-Sud, con picchi estremi attesi proprio in Sicilia. Secondo gli esperti questa fase durerà circa una settimana, dopodiché è previsto un nuovo abbassamento delle temperature con il ritorno a condizioni meteorologiche più consone al periodo.