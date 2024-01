Dramma in azienda agricola, uomo cade in un pozzo e muore

Tragico ritrovamento questa mattina a Santa Venerina, in provincia di Catania. I sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo e Acquatico del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in un’azienda agricola di via Pennisi, dove hanno recuperato dal fondo di un pozzo il corpo senza vita di un anziano di 72 anni. L’allarme è stato dato dai familiari della vittima, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver perso le tracce del congiunto.

Intervento dei sommozzatori per recuperare il corpo

Il pozzo in cui è stato rinvenuto il corpo, situato all’interno dell’azienda di proprietà della famiglia, ha una profondità di circa 6 metri. Oltre ai sommozzatori, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Catania, i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla morte del 72enne, le autorità stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.