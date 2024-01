Piccola siciliana dà la voce a Masha: il grande sogno che si realizza per Luna Massari

Grande successo per la giovanissima talento siciliano Luna Massari. La piccola ragusana, appena 9 anni, è stata scelta per prestare la voce alla protagonista Masha nella versione italiana della celebre serie animata “Masha e Orso”, in onda su RaiPlay e Rai Yoyo. Un traguardo straordinario per la bambina, che realizza così il sogno di ogni aspirante doppiatrice.

I genitori esprimono tutta la loro gioia per il traguardo raggiunto dalla figlia

L’annuncio della lieta notizia è arrivato direttamente dai genitori di Luna, che hanno espresso tutto il loro orgoglio e la loro felicità in un post su Facebook: “Siamo al settimo cielo nel veder realizzato il desiderio della nostra dolce Luna. Lei darà voce e anima al personaggio di Masha nelle sue mille divertenti avventure con l’inseparabile orso. Auguriamo che un pizzico della nostra gioia possa arrivare anche ai bambini che guarderanno e si divertiranno con i nuovi episodi”.

Un traguardo frutto di impegno e sacrificio, come sottolineano mamma e papà, che ringraziano in particolare gli insegnanti della piccola Luna, per averla preparata con dedizione, amore e grande professionalità. Un prestigioso riconoscimento che inorgoglisce la Sicilia e un esempio per tanti bambini di come passione e tenacia possano realizzare anche i sogni più ambiziosi.