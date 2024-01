Gravi incidenti a Palermo, tre feriti di cui uno gravissimo

Palermo – Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella notte nel capoluogo siciliano, provocando il ferimento di tre persone. Il bilancio più pesante in via San Raffaele Arcangelo, dove lo scontro frontale tra un’Opel Insignia e uno scooter Piaggio Liberty ha causato lesioni molto serie al conducente del mezzo a due ruote.

L’uomo è stato sbalzato violentemente sull’asfalto nell’impatto ed ha riportato politraumi gravissimi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove i medici si sono riservati la prognosi.

Ferite meno gravi invece per i due automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente tra via Enrico Albanese e via Pasquale Calvi, dove due auto si sono scontrate e una è finita contro un veicolo in sosta. Si tratta di un ragazzo di 25 anni e di una ragazza di 24 anni, trasportati al pronto soccorso e dimessi rispettivamente con 25 e 10 giorni di prognosi.

Sui due sinistri indaga l’Infortunistica della polizia municipale di Palermo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.